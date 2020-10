Roma, cicche sul pavimento, sporcizia e vetri rotti: chiuso un panificio a Garbatella

Cicche di sigaretta sparse sul pavimento, vetri di bottiglia rotti, sporcizia diffusa negli stessi luoghi in cui si conservavano gli alimenti. È stata così disposta la chiusura immediata finché le irregolarità igienico-sanitarie non verranno sanate. Il provvedimento, lo scorso martedì, è stato indirizzato a un panificio, che fungeva anche da laboratorio, in via Cristoforo Colombo, nel quartiere Garbatella, a Roma.

APPROFONDIMENTI IL PROVVEDIMENTO Roma, cicche sul pavimento, vetri rotti e sporcizia: chiuso panificio... IL PROVVEDIMENTO Roma, un topo all'ingresso e insetti sul cibo: chiusa una tavola... IL PROVVEDIMENTO Roma, insetti nel magazzino ed escrementi di topo: chiuso un... IL PROVVEDIMENTO Roma, tracce di escrementi e insetti nel magazzino: chiuso ristorante... ROMA Roma, blatte e sporcizia in panificio-ristorante a Ostiense:...

Roma, un topo all'ingresso e insetti sul cibo: chiusa una tavola calda a Tor Tre Teste

La scoperta da parte degli agenti del commissariato Colombo impegnati, con l'Asl Roma 2 di Casal De Merode, nell'attività di controllo del territorio. Individuate le violazioni, si è reso necessario anche l'intervento dell'ispettorato del lavoro, per certifica le scarse condizioni in cui versavano ambienti e alimenti. La sospensione è temporanea, in attesa che vengano sanate le numerose violazioni riscontrate.

Roma, tracce di escrementi e insetti nel magazzino: chiuso ristorante a Garbatella

Ultimo aggiornamento: 10:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA