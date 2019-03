Il rapper Gallagher: «L'aggressione? Dichiarazioni infamanti»

Dopo il video messaggio di Traffik, nel quale racconta la sua versione dei fatti in merito alle accuse delle ultime ore, ecco il post su Instagram di Gallagher. Il rapper romano ha voluto condividere sui social il suo pensiero a proposito al fatto di cronaca che lo ha visto come protagonista.

Cosa è successo: tutti i particolari

Ecco cosa ha scritto Gabriele Magi, il vero nome di Gallagher, sul suo profilo ufficiale: «Il sottoscritto Gabriele Magi, noto come Gallagher, in relazione agli articoli comparsi in data odierna sulle principali testate giornalistiche, intende chiarire come la ricostruzione narrata sia frutto unicamente delle dichiarazioni rese dai denuncianti. Si rappresenta inoltre, che si tratta di dichiarazioni infamanti e mi riservo sin d’ora, d’intesa con il mio legale, di agire giudizialmente nei confronti di chiunque abbia rappresentato una realtà difforme dal vero e quindi diffamatoria del mio onore, tanto personale quanto professionale».

