«Ci hai rubato i vestiti», il trapper Gallagher aggredito da Sayanbull (il pugile che pestò il barista all'Eur)

Un pestaggio in piena regola, per recuperare dei vestiti "rubati". La vittima è un personaggio molto nota sulla scena trap romana, Gallagher: già finito ai domiciliari per aver pestato un gruppo di fan (e per aver anche tentato di rapinarli). Ma stavolta èa essere picchiato da un altro personaggio molto noto nelle notti romane:. Quest'ultimo, lo scorso mese di dicembre, aveva pestato durante una serata, con l'amico pugile Manuel Parrini, ha picchiato un barista, che si era rifiutato di dar loro da bere. Leggi anche:-> Massimiliano Idolo, il barman picchiato all'Eur: «Io con il volto rovinato e quei due pugili liberi» Ma cosa ha scatenato, stavolta, l'ira del cantante-pugile romano? Secondo quanto riporta lo, per realizzare il suo ultimo videoclip Gallagher avrebbe preso in prestito alcuni abiti firmati da un coetaneo. Quando gli è stato chiesto di restituirli, avrebbe risposto picche. Da qui la reazione di Sayanbull, imparentato con il proprietario degli abiti. Nel video si vede Gallagher preso a cazzotti e colpito con una bottiglietta, mentre chi gira il video urla: "Niente pugni". Alla scena assiste anche Manuel Parrini.