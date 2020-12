Gaia e Camilla morte investite a Roma, il pm chiede 5 anni per Pietro Genovese

"Condannate Pietro Genovese a 5 anni di reclusione per omicidio stradale plurimo", questa la richiesta del pm Roberto Felici. Il 21enne alla guida del suo suv investì e uccise Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, due ragazze di 16 anni mentre attraversavano Corso Francia nella notte tra il 21 e il 22 dicembre dello scorso anno. Il processo si celebra con il rito abbrevviato ad un anno da quei terrbili fatti.

La difesa ha sempre sostenuto che le due ragazze hanno attraversato una strada a scorrimento veloce di notte, mentre pioveva, evitando le strisce pedonali. Mentre per la procura il ragazzo stava utilizzando il cellulare mentre era al volante, aveva bevuto un bicchiere di troppo prima di mettersi alla guida e non rispettava il limite di velocità.

La sentenza del gup Gaspare Sturzo è attesa per oggi (19 dicembre). Il verdetto era atteso già per novembre, tuttavia il magistrato prima di prendere la sua decisione finale aveva chiesto di ascoltare in aula alcuni testimoni.

