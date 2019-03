Festival dei giovani, Gaeta capitale della generazione Z

L'occasione è la quarta edizione del Festival dei Giovani, un'iniziativa, unica in Italia, interamente dedicata al mondo degli adolescenti, la cosiddetta Generazione Z, ideata da Noisiamofuturo e organizzata in collaborazione con l'Università Luiss Guido Carli di Roma, il Comune di Gaeta e, main partner, Intesa Sanpaolo. Dopo il successo dello scorso anno con oltre 23.000 presenze di studenti e insegnanti di varie regioni, il Festival torna con sondaggi, contest, incontri di formazione e dibattiti sui più importanti temi di attualità. «Quest'anno - ha sottolineato Fulvia Guazzone, fondatrice e amministratrice di Noisiamofuturo srl, durante la presentazione in Comune - l'attenzione è concentrata sui linguaggi, non solo verbali, che segnano il mondo dei giovani. Emblematiche le serie tv dedicate agli adolescenti, qui sperimentate dal nostro progetto MyOS.



Un'altra novità è Talent School, in cui i ragazzi raccontano le loro migliori esperienze scolastiche». «Questo Festival - ha ribadito Fabiano Schivardi, prorettore alla Ricerca Luiss e docente di Economia - ci permette di osservare da vicino le esigenze e le aspettative di ragazzi che domani saranno chiamati ad operare nel mercato del lavoro che evolve verso nuove specializzazioni e richiede nuove competenze. Incontrare e dare voce alle idee dei più giovani significa aprirsi a nuovi modi di interagire, che spesso come adulti non comprendiamo a fondo ma che nel prossimo futuro saranno determinanti nelle dinamiche del mercato e della comunicazione, con un impatto sempre più importante sugli sviluppi delle nostre democrazie».



Ci saranno tre giorni di incontri con startupper, ricercatori, giornalisti e comunicatori, docenti universitari, sportivi, per discutere dei principali temi di attualità. Inoltre le scuole del territorio potranno far conoscere i propri progetti. «La città si trasforma in un grande laboratorio di idee - ha aggiunto il sindaco Cosmo Mitrano ed è pronta ad ospitare migliaia di studenti mettendo a disposizione spazi e monumenti per lo svolgimento degli eventi». Nella giornata conclusiva si terrà la finale nazionale della gara Latuaideadimpresa, dove le squadre finaliste presenteranno le proprie idee d'impresa create sui banchi di scuola.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dal 3 al 5 aprile Gaeta diventa la capitale dei giovani.