G20 a Roma: strade chiuse, bus deviati e metro ferme: il piano per il weekend dal Centro all'Eur

Giovedì 28 Ottobre 2021, 13:52

Roma blindata per il week end del G20 in programma presso il Centro Congressi de La Nuvola all'Eur, ma con eventi che interesseranno anche il centro città. La questura ha predisposto chiusure e piano di sicurezza, recependo le indicazioni scaturite dai vari Comitati per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutisi in Prefettura. Sono sconsigliati gli spostamenti all'interno delle aree interessate e, in caso di residenza o di attività lavorativa in zona, andranno esibiti ai varchi i ddocumenti idonei. Ecco il quadro:

EVENTI ALL'EUR: Al fine di creare ai cittadini il minor disagio possibile sono state rese note le zone interessate e le conseguenti limitazioni. Per quanto riguarda il quartiere Eur, dalle 19 di domani 29 ottobre, fino al termine dell'evento, previsto per il tardo pomeriggio di domenica 31 ottobre, l'area di massima sicurezza è delimitata dai piani stradali di Piazzale dell'Industria - Cristoforo Colombo - Viale dell'Industria - Viale della Pittura - Via dell'Arte - Via della Musica - Via della Scultura - Viale Rembrandt - Via dell'Architettura - Largo Edmondo Bernacca - Via del Poggio Laurentino - Viale America - Largo Giuseppe Pella - Via Cristoforo Colombo - Viale Europa - Viale Beethoven - Piazzale Asia - Viale Asia - Viale Tostoj - Via Listz - Via Chopin - Via Bizet - Viale della Civiltà del Lavoro - Via Ciro il Grande - Piazzale dell'Agricoltura - Piazzale dell'Industria - Cristoforo Colombo.

G20 Roma, i leader mondiali si riuniscono nella Capitale il 30 e 31 ottobre

Questa zona, spiega la questura, sarà «interamente interdetta al traffico veicolare e pedonale ed opportunamente transennata, consentendo l'accesso ai soli veicoli in servizio di polizia, di soccorso, nonché alle persone che dimostrino di averne diritto; l'accesso sarà quindi consentito, previo controllo, a tutti quei cittadini che abitano e lavorano all'interno di detta area. Si raccomanda quindi di avere con sè un'idonea documentazione che possa dimostrare la necessità di dover accedere all'area di massima sicurezza, come ad esempio il documento di identità dal quale si evinca la residenza o una qualsiasi documentazione comprovante lo svolgimento di un'attività lavorativa in quell'area ed in quei giorni».

G20, Roma blindata: sotto la lente proteste no Green pass

Fisicamente i VARCHI ALL'EUR saranno istituiti in: 1. Piazzale dell'Industria angolo Viale dell'Industria; 2. Viale dell'Artigianato altezza Circolo Tennis; 3. Via della Scultura angolo Via della Musica; 4. Via della Scultura angolo Via Rembrabdt; 5. Piazzale Schuman angolo Via del Poggio Laurentino; 6. Via degli Archivi di Stato angolo Via del Poggio Laurentino; 7. Via dell'Arte angolo Viale America; 8. Viale America angolo Viale Shakespeare; 9. Viale America angolo Viale Boston; 10. Via C. Colombo altezza Largo Giuseppe Pella; 11. Viale Europa angolo Viale Beethoven; 12. Viale Asia angolo Piazzale Asia; 13. Viale Tolstoj angolo Via Litz; 14. Via Tolstoj altezza civico 5 (ingresso parcheggio privato White Gallery) 15. Via Chopin altezza civico nr. 23; 16. Via Bizet altezza civico nr. 6; 17. Via Ciro il Grande angolo Via Civiltà del lavoro; 18. Piazza dell'Agricoltura angolo Via Ciro il Grande; 19. Via C. Colombo altezza Piazza dell'Agricoltura.

Nella stessa zona sono state previste le deviazioni delle LINEE ATAC che percorrono l'area e la sospensione, dall'ultima corsa fino a cessate esigenze del 31, delle FERMATE DELLA METRO linea B Eur Magliana, Eur Fermi, Eur Laurentina, Eur Palasport. Alcune limitazioni sono previste anche sabato pomeriggio nella zona di Terme di Diocleziano e Quirinale, nonché domenica mattina in piazza Fontana di Trevi.

G20 a Roma, i big nei luoghi-simbolo: una vetrina per l’Expo

Le aree saranno così delimitate: EVENTO DI TERME DI DIOCLEZIANO: Piazza della Repubblica - Via delle Terme di Diocleziano - Largo di Villa Peretti - Piazza dei 500 - Via Volturno - Via Cernaia - Via Pastrengo - Via Parigi - Via V. Emanuele Orlando - Piazza della Repubblica; EVENTO DEL QUIRINALE: Piazza del Quirinale - Via XXIV Maggio - Largo Magnanapoli - Via del Quirinale sino a Via Ferrara - Via della Dataria altezza scalinata di che conduce in Piazza del Quirinale; EVENTO DI FONTANA DI TREVI l'area di massima sicurezza sarà limitata alla zona della fontana stessa.

Possibili limitazioni al traffico si potranno verificare anche in occasione delle manifestazioni che si svolgeranno domani, 29 ottobre, in mattinata, per un corteo degli studenti che partirà da piazza Ugo La Malfa fino ad arrivare a Largo Bernardino da Feltre, sabato pomeriggio a Piazza San Giovanni per una manifestazione statica indetta dal Partito Comunista ed anche per un corteo che si terrà, sempre nel pomeriggio di sabato, da piazzale Ostiense a Bocca della Verità. Presso la Questura di Roma sarà operativa, per tutta la durata del vertice, una Task Force alla quale parteciperanno, con una loro rappresentanza, tutti i soggetti impegnati nella gestione dell'evento.