Venerdì 29 Ottobre 2021, 00:19 - Ultimo aggiornamento: 01:01

Roma si blinda per il G20 in programma domani e domenica. Due giorni pieni. Da una parte il summit con i 35 capi di Stato e di Governo dei vari Paesi. Dall’altra Le manifestazioni in programma nel fine settimana che tengono alta l’attenzione per l’ordine pubblico. Per questo nella Capitale sono state dislocate 5.296 unità di rinforzo, di cui 2.542 della polizia di Stato, 1.774 dell’Arma dei carabinieri, 580 della Guardia di Finanza e 400 unità militari. È quanto disposto dal Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto ieri mattina al Viminale, presieduto dal ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese su cui è stato fatto un ulteriore approfondimento nel pomeriggio in sede di comitato provinciale con il Prefetto, Matteo Piantedosi.

G20 a Roma, la mappa delle chiusure

ZONA ROSSA

L’Eur sarà il quartiere con più restrizioni, dalle 19 di oggi, fino al termine dell’evento, previsto per il tardo pomeriggio di domenica. Questa zona sarà interamente interdetta al traffico veicolare e pedonale ed opportunamente transennata, consentendo l’accesso ai soli veicoli in servizio di polizia, di soccorso, nonché alle persone che dimostrino di averne diritto; l’accesso sarà quindi consentito, previo controllo, a tutti quei cittadini che abitano e lavorano all’interno di detta area. Per questo è raccomandato di avere con sé un’idonea documentazione che possa dimostrare la necessità di dover accedere all’area di massima sicurezza. Dalle 19 di oggi, e fino a domenica, è prevista la chiusura delle carreggiate centrali di via Cristoforo Colombo (in entrambe le direzioni) nel tratto tra via Laurentina e viale dell’Umanesimo.

Chiusa anche la corsia laterale, direzione Gra, dallo svincolo per lo Sheraton a viale America. Sempre dal domani sono previste altre chiusure: gli svincoli del viadotto della Magliana che portano sulla Colombo direzione Gra; viale dell’Artigianato; viale dell’Industria; viale dell’Agricoltura; viale della Civiltà del Lavoro (da viale Beethoven alla Colombo); viale Europa e viale America (entrambi da viale Beethoven alla Colombo); viale dell’Arte (da viale dell’Aeronautica a viale della Musica); viale Africa (da viale dell’Arte alla Colombo).Inoltre, da via Laurentina, non si potrà svoltare su viale della Musica (anche su viale della Musica scatteranno infatti delle chiusure). Sempre su via Laurentina, all’altezza dell’incrocio con via Luigi Perna, obbligo di svolta a destra.

METRO E STAZIONI

Durante lo svolgimento del summit, sono previsti diversi eventi collaterali che avranno inevitabili ricadute sulla viabilità. Ai Parioli divieto di sosta e fermata nell’area tra viale Rossini, via Aldrovandi, via delle Tre Madonne, via Bertoloni, via Mercadante, via Pinciana, via Paisiello, largo Asioli, piazzale Ferdowsi, via Omero, via Valmichi, piazzale Brasile, piazzale Paolina Borghese e via Emilio de Cavalieri. Chiusa anche la pista ciclabile di viale Rossini. Nella zona del Vaticano, invece, fino divieti di sosta e fermata, e possibili chiusure, su via della Conciliazione, via della Traspontina, Borgo Sant’Angelo, piazza Pia. Temporanee chiusure al traffico su via Aurelia Antica, tra via di Villa Betania e via delle Fornaci. Oggi l’area di Palazzo Chigi e del Quirinale sarà blindata. Domani provvedimenti analoghi interessano la zona di piazza della Repubblica, via Cernaia, via Volturno, via delle Terme di Diocleziano-piazza dei Cinquecento e ancora il Quirinale. Domenica i divieti sono nell’area tra piazza Barberini, via del Tritone, via del Corso e tutte le strade che portano a Fontana di Trevi. Divieti interesseranno anche l’area di Palazzo Farnese e di Villa Medici. E sempre domani dalle 18 alle 22,30 sarà chiusa via Nazionale con filtraggio per i pedoni. Chiuse anche 14 stazioni della metro. Sulla linea A: Barberini, Termini, Spagna, Flaminio, in entrambi i giorni dalle 14 alle 20. Sabato dalle 13 Repubblica. Sulla linea B dalle 6 chiuderanno da sabato a lunedì tutte le stazioni tra le fermate San Paolo e Laurentina. Dalle 14 alle 20: Castro Pretorio, Cavour e Termini, mentre Circo Massimo e Colosseo ferme dall’una di domani. Chiuso anche il nodo di scambio tra le metro A e B. I treni della ferrovia Roma-Lido non faranno sosta ad Eur Magliana fino a lunedì. La linea bus 170 effettuerà corse deviate. Chiusi anche degli accessi pedonali alla stazione Termini da piazza dei Cinquecento.