G20 a Fontana di Trevi, perché si lancia la monetina? Il primo a farlo un archeologo nell'800

Domenica 31 Ottobre 2021, 09:56

I leader del G20 lanciano la monetina nella Fontana di Trevi come ogni turista che si rispetti. Ma perché quessta tradizione e a quando risale?

G20, i leader a Fontana di Trevi per il tradizionale lancio della monetina (ma Biden è assente)

G20 Diretta, oggi le conclusioni. Si parla di clima e sviluppo sostenibile, ma l'accordo è in stallo

Ogni turista che approda nella città eterna ha nella sua lista delle cose da fare e da vedere a Roma la visita alla celebre Fontana di Trevi e il lancio della monetina nella vasca, dando le spalle al monumento. Alcune fonti concordano sul fatto che a dare il via a questo gesto divenuto poi una tradizione fu il noto archeologo tedesco ottocentesco, Wolfgang Helbig, che nel lasciare Roma dopo un lungo soggiorno decise di lanciare una vecchia monetina nella vasca della Fontana di Trevi come buon auspicio per far presto ritorno nella città dei Papi.