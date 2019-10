Ritrovata la scultura rubata: il ladro è un fotografo d'arte di 61 anni

Aveva collocato la scultura rubata in casa, in bella mostra. Non pensava di essere stato ripreso dalle telecamere di sicurezza. È stato con stupore, prima, e preoccupazione, poi, che il responsabile del furto di una delle “teste” dell’artista Howtan Re, avvenuto giovedì sera alla galleria d’arte Howtan Space, in via dell’Arco de’ Ginnasi, durante l’opening della mostra fotografica di Luigia Greco, ha reagito, ieri, quando è stato raggiunto dai Carabinieri. Ha confessato subito: «Ho ancora l’opera, ve la do io». Poi si è chiuso in rigoroso silenzio.



A poche ore dall’accaduto, i carabinieri hanno recuperato la scultura, identificato e denunciato in stato di libertà per furto aggravato il responsabile. A trafugare la “testa” è stato un fotografo romano, classe 1958, in attività da circa quindici anni, senza precedenti penali, residente in zona Infernetto, che collabora con più siti, occupandosi di arte, moda, musica, teatro, natura e sport. Sulle sue pagine social figurano foto eseguite in varie mostre. Mancano quelle scattate all’ Howtan Space, nonostante siano state molte.



È stato proprio dicendo di essere un fotografo freelance che il sessantunenne è riuscito a muoversi indisturbato. «Ha fatto foto agli invitati - ricorda Barbara Martusciello, curatrice della mostra - e a tutti si è presentato, dando perfino ad alcuni il numero telefonico. A una delle attrici presenti ha chiesto di aiutarlo a lavorare». Avviate tempestivamente dopo la denuncia del titolare della galleria, le indagini dei carabinieri della stazione Roma Piazza Farnese, coadiuvati dal Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro, grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza dello spazio e alle testimonianze, hanno portato rapidamente all’individuazione del soggetto. Molti utili i social. Una delle invitate ha riconosciuto il responsabile e ha fornito il contatto di un amico comune per rintracciarlo. Anche altri ospiti hanno scoperto di avere l’autore del furto tra le web-amicizie.



Habitué di vernissage e mostre, aveva contattato on line vari nomi del settore. Già venerdì la sua abitazione era monitorata per assicurarsi che non ricettasse l’opera. Non si tratterebbe di un ladro professionista, come dimostrerebbero le scarse precauzioni prese. Dai primi riscontri non sono emersi problemi psicologici o difficoltà economiche. Rimane da capire se abbia commesso il furto su commissione.



Ed è su questo aspetto che si stanno concentrando le indagini dei carabinieri di piazza Farnese, con il Gruppo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, per capire se l’uomo sia un elemento di una rete più ampia. Il mercato nero dell’arte, a Roma, stando a fonti dell’Arma, è florido per il Contemporaneo. «Al processo ci costituiremo parte civile - dice l’avvocato Bartolomeo Giordano, legale della Galleria - l’accaduto ha creato un danno all’artista, allo Spazio e alla fotografa della cui mostra si teneva il vernissage. Ritengo probabile l’ipotesi del furto su commissione. Nei video si vede chiaramente che ha scelto l’opera». Intanto la “testa”, ieri, è tornata in mostra. «Ho tranquillizzato il collezionista che ha acquistato la scultura - conclude Howtan Re - non è stata danneggiata».

