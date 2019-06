Roma, assalto al supermercato: ladri in fuga col bancomat

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuovo colpo, ai Castelli, della banda dell’auto-ariete. La tecnica quella di sempre: una vettura lanciata a tutto gas, in retromarcia, per sfondare una saracinesca e farsi largo fino a raggiungere l’obiettivo predestinato dell’azione. Solitamente utilizzata contro esercizi commerciali, per impadronirsi della cassa oppure di slot machine, una sola volta, venti anni fa a Velletri, fu impiegata ai danni di una banca locale. L’altra notte, nel mirino, un supermercato, con il preciso intento di portar via un bancomat, quello all’interno della Banca di credito cooperativo dei Colli Albani, all’interno del Conad.Ad essere preso d’assalto, nella notte tra venerdì 7 e ieri, è stato il superstore in via Appia Vecchia, alla periferia di Genzano, con un colpo favorito dalle tenebre e dalla lontananza da concentrazioni abitative, situazione ottimale per passare inosservato. Al resto hanno pensato gli stessi autori del raid, almeno cinque - ben esperti secondo la polizia - riuscendo ad agire in fretta (poco più di tre minuti), così da non essere colti sul fatto, all’arrivo, seppur tempestivo, della volante degli agenti del commissariato locale. Secondo un sommario calcolo effettuato dal personale dell’istituto di credito, il furto potrebbe aver fruttato oltre 20mila euro. Davvero ingenti i danni arrecati. La dinamica dell’irruzione e dell’intera azione è stata registrata dalle telecamere dell’impianto di videosorveglianza, perfettamente attivo, sia all’interno sia all’esterno dell’esercizio commerciale, e le sequenze sono state subito requisite per la relativa accurata analisi da parte degli investigatori. Così si è appurato che per l’assalto sono stati utilizzati due automezzi, una Jeep Renegade, come ariete, e un furgone Fiat Ducato, per trasportare la colonnina del bancomat. Entrambi - risultati rubati in zona Tuscolana, tra Roma e Frascati - sono stati rinvenuti abbandonati in un terreno in campagna al confine tra Lanuvio e Velletri, in località Capanna Murata. Ritrovato anche il bancomat, ovviamente, vuoto.Ad avvertire la polizia sono stati i proprietari dello stesso terreno. Oltre agli uomini della volante genzanese, del caso si occupano, ora, anche gli agenti della scientifica di Roma e dei Castelli. Il commando è giunto sul posto intorno all’una e un quarto e, dopo aver forzato il cancello sull’Appia Vecchia, è entrato nel piazzale del supermercato con i due veicoli. Con la parte posteriore della Jeep a pieni giri, è stata sfondata la saracinesca dell’ingresso principale e, con il mezzo sempre lanciato, i banditi sono entrati nell’esercizio fino a fermarsi nei pressi della colonnina del bancomat. Travolta ogni cosa, che era esposta lungo il breve tragitto percorso, tra cui alcuni espositori e anche cinque mountain bike. Subito scesi dalla macchina, in tre hanno imbragato il bancomat con una manichetta antincendio ancorata alla stessa auto, che, ripartendo, ha scardinato la struttura dal pavimento, portandola fuori dal locale, dove è stata caricata sul furgone. I ladri hanno agito col capo coperto, il volto nascosto, indossando guanti. La notizia dell’assalto al Conad, ha suscitato rabbia e condanna, nonché, in particolare a Genzano, solidarietà alla famiglia Ballanti, che lo gestisce. Fu proprio il compianto capostipite, Otello, numerosi anni fa, a volere la Conad nella cittadina castellana.