Roma, furto nel convento di suore a Torre Maura: portati via 70mila euro in contanti dalla cassaforte

«Aiutateci, ci hanno derubate». Hanno chiamato martedì mattina, alle 8.50, la polizia per denunciare un maxi furto. Sono le suore dell’istituto “Figlie del sacro cuore di Gesù” di via Casilina, 1113, nel quartiere periferico di Torre Maura.

Furto in via Casilina, derubate le suore

Nella notte una banda di ladri si è introdotta nell'istituto forzando la grata dell'ufficio posto al primo piano. Hanno divelto la cassaforte e portato via 70 mila euro in contanti. Uno choc per le sorelle che hanno trovato l'ufficio a soqquadro. Sul posto gli agenti del commissariato Casilino e la Scientifica che per ora ha analizzato il luogo del furto per cercare di recuperare tracce dei ladri. E non è detto che presto si possa risalire all'identità dei componenti della banda.

I ladri infatti hanno lasciato la cassaforte ed è proprio su questa che si sono concentrate le analisi della Scientifica per cercare di individuare impronte e altri elementi utili alle indagini. Secondo le prime informazioni, sembra che la banda sapesse bene dove colpire: non sono infatti stati trovate altre finestre o porte danneggiate. I ladri, insomma, hanno subito puntato l'ufficio dove si trovava il denaro.

Al vaglio dei poliziotti ci sono anche le videocamere di zona che potrebbero aver catturato le immagini della banda. Non è la prima volta che ladri prendono di mira istituti relisioni a Roma. A gennaio ci fu una intrusione nell'istituto delle suore Adoratrici del Santissimo Sacramento, in via Alessandro Torlonia. In questa occasione però una religiosa riuscì a mettere in fuga i malviventi.