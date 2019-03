Ruba decine di flaconi di shampoo e scappa a piedi a Ostia: fermato dalla polizia, aggredisce gli agenti

È entrato in un negozio e, dopo essersi impossessato di alcuni flaconi di shampoo ha oltrepassato le casse tentando di allontanarsi. Inseguito a piedi da alcuni addetti al reparto che avevano notato la scena, giunti in via dell'Appagliatore altezza di via Costanzo Casana gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Lido di Roma, diretto da Eugenio Ferraro, in servizio antirapina con auto «civetta», hanno notato il gruppo di persone inseguire l'uomo e immediatamente sono intervenuti per fermarlo. Giunti in via dell'Idroscalo i poliziotti sono riusciti a fermare il ladro che, nel tentativo di divincolarsi, ha iniziato a spintonare gli agenti. Bloccato e messo in sicurezza nell'auto di servizio, E.T.A.M., egiziano di 28 anni, con vari precedenti di Polizia, è stato accompagnato negli uffici del Commissariato. Dovrà rispondere di rapina aggravata. © RIPRODUZIONE RISERVATA