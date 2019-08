È stato sorpreso dai Carabinieri della stazione Roma Appia e dai militari del 2° Reggimento guastatori, impiegati nell'ambito dell'operazione strade sicure, nel parcheggio nord del Terminal Anagnina mentre stava armeggiando con degli arnesi da scasso nell'abitacolo di un'utilitaria. Per questo è finito in manette con l'accusa di tentato furto di autovettura un 28enne residente a Zagarolo e con precedenti.

Qualche minuto prima dell'arresto, la proprietaria del veicolo aveva avvicinato la pattuglia nei pressi dell'ingresso della fermata della metropolitana per segnalare la sparizione dell'auto che aveva lasciato in sosta nel parcheggio sud del Terminal. Subito sono scattati gli accertamenti e in poco tempo i Carabinieri e i militari dell'Esercito hanno notato lo stesso veicolo parcheggiato in un altro punto del terminal e, al suo interno, il ladro che stava armeggiando sul cruscotto nel tentativo di forzarlo. Il 28enne è stato ammanettato e portato in caserma, dove rimane in attesa del rito direttissimo.

