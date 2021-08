Roma, deruba coppia di francesi al ristorante: belga arrestato dalla polizia

Martedì 10 Agosto 2021, 12:51

Lo avevano notato da lontano aggirarsi con fare sospetto tra passanti e turisti. Si guardava attorno, come in cerca di prede. L'altra sera intorno alle 23.30, durante il servizio di vigilanza dinamica con turno 19/24, una squadra dell'Ispettorato Viminale ha arrestato M. A. cittadino belga che aveva appena rapinato una coppia di cittadini francesi all'esterno di un ristorante di via Urbana. I poliziotti lo hanno inseguito e fermato in via Milano all'incrocio con via Palermo. L'uomo aveva approfittato della distrazione della coppia intenta a mangiare e a chiacchierare per strappare il borsello che avevano sistemato lungo lo schienale della sedia. Un raid che non è sfuggito, appunto, ai poliziotti che si sono subito lanciati all'inseguimento. Il borsello è stato recuperato e restituito alla coppia. Per M. A. arresto convalidato, ma senza alcuna misura cautelare. La difesa ha chiesto il rito del patteggiamento, accolto dalla pubblica accusa. Il belga è stato condannato a 4 mesi di pena sospesa oltre al pagamento di €150 di multa. «A questi colleghi come ai tanti altri che ogni giorno svolgono il proprio lavoro con passione e dedizione - afferma Andrea Cecchini, di Italia Celere - va il nostro ringraziamento. Troppo spesso ci ricordiamo degli operatori delle forze dell'ordine solo quando finiscono in ospedale o per criticarli. Mentre ogni giorno vengono compiute tante piccole grandi azioni, sempre operando con l'incognita di un pericolo imminente e spesso senza le adeguate tutele».