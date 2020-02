Pigneto, 94enne rapinata da nomade che la scaraventa a terra: nella borsa solo 50 euro

Rapina ieri pomeriggio: un’anziana di 94 anni è stata aggredita all’interno dell’androne di un palazzo al Pigneto da una giovane nomade. C’è stata una colluttazione, poi la rapinatrice l’ha spinta a terra ed è fuggita con la borsa. Sul posto la polizia. La rapina si è verificata in via Conte di Carmagnola verso le 16, quando la novantaquattrenne stava rincasando. L’anziana è riuscita ad entrare nello stabile ma la rapinatrice è stata abile a bloccare il portone e così si è introdotta all’interno.

Poi, con violenza, ha spinto la vittima a terra. Un bottino magro: la borsa conteneva non più di 50 euro. Sono stati i residenti ad avvertire i soccorsi. Sul posto è intervenuta un’ambulanza. Il medico di bordo ha visitato l’anziana che è rimasta molto impaurita per quello che le è accaduto. Per fortuna, nonostante l’età, l’anziana non ha riportato serie conseguenze dalle percosse. Gli agenti della polizia stanno ricercando la rapinatrice che dovrebbe avere già colpito in zona nei giorni scorsi.

