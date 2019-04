Roma, portiere detective fotografa il ladro e lo fa arrestare

LA CATTURA

Topo d'appartamento arrestato a Roma grazie a un portiere

I carabinieri della Stazione Roma Città Giardino hanno arrestato un cittadino georgiano di 38 anni, che aveva appena messo a segno un furto all’interno di un appartamento.

A chiamarli e a permettere la cattura dello straniero l'allarme lanciato dal portiere dell ostabile. Uditi i rumori provenire dall’appartamento, indatti, il custode si è subito attivato affrontando il ladro che per guadagnare la fuga l’ha anche minacciato con un grosso cacciavite. Prima di lasciarlo fuggire, però, il portiere è riuscito a fotografare con il telefonino il cittadino georgiano, dando subito dopo l’allarme al 112.

La foto è stata diramata dalla centrale operativa dei carabinieri a tutte le pattuglie in zona e così il ladro è stato rintracciato, poco distante, dalla pattuglia; si tratta di un ladro con precedenti specifici a cui i militari hanno anche sequestrato gli arnesi utilizzati per aprire la porta dell’appartamento di una donna romana che era in vacanza. L’arrestato è stato trattenuto in attesa del rito direttissimo.

”. E' successo in uno stabile a Val Melaina.