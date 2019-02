Roma, furto di energia elettrica: un arrestato e 4 denunciati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli accertamenti degli investigatori del Commissariato Appio, diretto da Pamela De Giorgi, sono partiti dalla segnalazione di un tecnico della società fornitrice di energia elettrica, che ha notato la serratura di una cabina elettrica forzata. I poliziotti hanno appurato che dalla centrale partivano dei fili che giungevano all’interno di un’abitazione adiacente. Immediato è scattato il controllo all’interno, dove è stato constatato il collegamento dei fili con il contatore dell’abitazione. Molti gli elettrodomestici ad alimentazione elettrica trovati contemporaneamente in funzione nella casa, compresi i riscaldamenti presenti in ogni stanza. Dalle ulteriori indagini si è appurato che l’utenza elettrica per l’unità immobiliare era stata disdetta da diversi anni, e che l’ammontare del danno per la società fornitrice ammontava ad oltre 10mila euro. I.I., 49enne straniero, è stato pertanto arrestato in flagranza, mentre per altre quattro persone abitanti nello stabile sono scattate le denunce all’autorità giudiziaria.