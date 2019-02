Roma, spaccio e furto di corrente elettrica: arrestata una famiglia

Buttano in strada un panetto di hashish alla vista dei carabinieri. Nel corso delle perquisizioni si scopre che la casa di uno dei due pusher ha un allaccio abusivo di corrente elettrica: arrestata una famiglia. Durante un controllo in via Cittanova d'Istria, a Villa Gordiani, i militari della stazione Prenestina hanno sorpreso un 16enne e un uomo di 40 anni mentre cercano di disfarsi della droga.

Il panetto di circa grammi è stato recuperato dai militari. Nel corso delle perquisizioni scattate nelle abitazioni dei due non è stata trovata altra droga ma in casa dello spacciatore minorenne - che conviveva con la mamma e lo zio - i carabinieri hanno scoperto un allaccio abusivo alla cabina elettrica pubblica. Per questo motivo anche i familiari del pusher sono finiti in manette con l'accusa di furto aggravato di energia elettrica. Tutti i protagonisti sono stati posti agli arresti domiciliari, tranne il minorenne che è stato accompagnato nell'Istituto penale minorile di Casal del Marmo.

