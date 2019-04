Furto di codici bancomat: arrestato a piazza Tuscolo

Ha cercato di installare uno skimmer per rubare i codi di carte e bancom. I carabinieri di Roma san Giovanni lo hanno bloccato e arrestato in piazza Tuscolo. Si tratta di un bulgaro, di 25 anni, incensurato, residente a Cerveteri, che dovrà rispondere di installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche e telematiche.

Una pattuglia di militari, ha notato lo straniero in via Soana, nei pressi di piazza Tuscolo, mentre manometteva mediante l'installazione di un dispositivo skimmer e apparecchiature informatiche, tra cui un congegno composto da una batteria e un microchip utile a memorizzare i codici pin dei dati delle carte digitati dagli utenti, presso lo sportello bancomat di una banca. Dopo averlo bloccato ed ammanettato, i militari hanno provveduto a recuperare e sequestrare tutto il materiale. Lo straniero è stato portato in caserma e trattenuto, in attesa del rito direttissimo, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

