Roma, rubati due automezzi a Prima Porta: «Atto vandalico contro Ama»

Due automezzi rubati nella notte presso il cimitero di Prima Porta. «L'ennesimo atto di vandalismo ha colpito il patrimonio Ama e quindi l'intera Capitale», denuncia si Fb il presidente della commissione Ambiente di Roma Daniele Diaco. «Durante la scorsa notte alcuni delinquenti hanno fatto irruzione presso il Cimitero Flaminio di Prima Porta, rubando da un'area recintata 2 automezzi (uno dei quali trasportava un escavatore) di proprietà delle ditte che svolgono operazioni cimiteriali e attività di manutenzione nel sito. Sono state inoltre sottratte attrezzature varie e numerosi fusti di gasolio (quasi 600 litri) delle stesse ditte, custodite presso un deposito adiacente. I malfattori sono poi fuggiti a bordo dei mezzi trafugati, forzando e danneggiando il cancello di accesso sulla via Tiberina».

Il furto è stato denunciato ai carabinieri che sono intervenuti per i rilievi e analizzeranno le immagini delle telecamere. «La stima dei danni è tuttora in corso. Ma Roma non si ferma e non si fa mettere nell'angolino da questi criminali: per questo, nonostante l'atto vandalico, il Cimitero Flaminio è comunque oggi regolarmente aperto al pubblico».

