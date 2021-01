Laurentino, ruba 800 euro di vestiti al centro commerciale

Pensava di poter agire indisturbata nascondendo vestiti per 800 euro, invece una romana di 37 anni ieri, durante il sabato di shopping, è stata sorpresa dalla vigilanza e poi arrestata dai carabinieri della stazione Roma Eur. E' accaduto in un centro commerciale al Laurentino. L’accusa è di furto aggravato. I militari, intervenuti su richiesta del personale dell’esercizio, hanno bloccato la ladra e recuperato l’intera refurtiva. La 37enne è stata posta agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA