Roma, rubano il cellulare a una turista sul bus: arrestati due pregiudicati cileni

In pieno centro, scesi da un bus, trafficavano con un telefono. Il comportamento ha insospettito i carabinieri, che sono immediatamente intervenuti, scoprendo che il cellulare era stato rubato poco prima a una turista italiana, proprio a bordo del mezzo Atac.Con l'accusa di furto aggravato e concorso in ricettazione, sono stati così arrestati due cileni di 18 e 54 anni, entrambi con precedenti e domiciliati a Ostia.L'immediato intervento dei militari della stazione San Lorenzo, ieri pomeriggio, ha permesso di cogliere i due in flagranza, mentre cercavano di disfarsi della simcard, nei pressi di via del Tritone.Una volta perquisiti, sono stati trovati in possesso di un secondo telefono di cui non hanno saputo giustificare la provenienza. Arrestati e condotti in caserma, verranno processati per direttissima, la refurtiva, invece, è stata sequestrata in attesa di essere restituita ai proprietari.