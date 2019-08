Roma, l'auto sfonda la vetrata di una bar, ladri fuggono con 6mila euro. I residenti: «Pensavamo a una bomba»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Spettacolare ”spaccata” alle 3 di notte in zona Marconi: dei ladri sono montati su una fiat Punto rubata e, come fosse un’ariete, l’hanno spedita contro la vetrata di un bar. E’ accaduto ad un bar di via Silvestro Gherardi, una traversa di viale Marconi, prima dell’arrivo al Tevere. I residenti sono stati svegliati dallo schianto notturno. In molti hanno pensato ad un ordigno e per questo sono state molte le telefonate ai centralini dei soccorsi. Sul posto è accorsa la polizia che si è resa conto di quello che era accaduto: un furto con l’uso di un’auto-ariete. L’auto mandata a tutta velocità ha frantumato una vetrata ed i ladri hanno avuto libero accesso nei locali.Hanno rubato 6.000 euro in una macchinetta conta soldi e poi si sono presi il contate all’interno di altre quattro ”slot”. Quindi la fuga su un’altra auto probabilmente rubata. Sul posto la polizia scientifica per i rilievi del caso. Il mezzo, con la carrozzeria danneggiata, è stata sequestrata e messa sotto tutela dell’Autorità Giudiziaria. C’è un video di una telecamera interna che ha ripreso i banditi ma loro hanno agito con i cappucci ed i guanti proprio per non lasciare tracce. L’auto-ariete era stata rubata, qualche giorno fa, ad un pensionato residente in zona.