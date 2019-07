Roma, rubano attrezzi da cantiere ferroviario per raddoppio linea Lunghezza-Guidonia: due arresti

Ieri mattina, i carabinieri della stazione di Tivoli hanno arrestato due romani, un 54enne e un 23enne, entrambi senza occupazione e con precedenti, sorpresi a fare razzia di materiale e attrezzi all’interno di un cantiere ferroviario in via Cesurni. Passando sulla strada, infatti, i militari hanno notato i due uomini mentre stavano caricando su un furgone due carrucole metalliche con tiranti e corde in acciaio della lunghezza di circa 15 metri. Il materiale, che si trovava in un’area cantiere, è risultato di proprietà della società che sta realizzando il raddoppio della linea ferroviaria tra le stazioni Fs di Lunghezza e Guidonia Montecelio. Tutta la refurtiva è stata recuperata dai carabinieri e restituita. Gli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari come disposto dall’Autorità giudiziaria. © RIPRODUZIONE RISERVATA