Roma, furti in abitazione: arrestate quattro nomadi in 24 ore

Quattro donne nomadi sono state arrestate dai carabinieri in pieno Centro mentre tentavano di entrare e rubare in due appartamenti. Proseguono senza sosta i servizi di controllo dei militari al fine di prevenire furti in abitazione. Gli uomini della Stazione di San Lorenzo in Lucina, intervenuti per una segnalazione di persone sospette all’interno di un condominio in via Frattina, hanno sorpreso una 26enne e una 17enne, nomadi, che stavano forzando la porta di un appartamento al quarto piano. I militari le hanno bloccate e sequestrato gli arnesi da scasso che stavano utilizzando.

La stessa scena si è ripetuta poco dopo in un condominio in via de’ Riari, dove i carabinieri hanno fermato due ladre in azione, “pizzicate” ad armeggiare vicino la porta di un appartamento al piano terra, dopo aver forzato il portone condominiale con una lastra di plastica, creata con il contenitore di un detersivo. Si tratta di una 25enne e una 24enne, entrambe domiciliate presso il campo nomadi di via di Salone.

Le arrestate sono state portate in caserma. Successivamente la minore è stata accompagnata presso il Centro di Prima Accoglienza di via Virginia Agnelli, mentre le tre maggiorenni sono state trattenute in attesa del processo per direttissima.

Ultimo aggiornamento: 13:14

