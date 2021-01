Roma, polizia scopre due anfore di età romana: denunciati padre e figlia

La polizia ha scoperto due anfore di età romana durante un indagine per furto di materiale edilizio: sono stati denunciati padre e figlia di origine polacca. È successo a Fiumicino, dove le indagini del commissariato diretto da Catello Somma hanno portato alla scoperta dei reperti storici. Seguendo le tracce di un furto - avvenuto presso un deposito di materiale edile di una ditta di costruzioni - gli agenti sono risaliti ad alcuni numeri della targa di un furgoncino, che è stato visto allontanarsi dalla scena del furto. I poliziotti, incrociando i pochi elementi nella banca dati Interforze, sono arrivati ad un sospettato, che era inoltre ricercato a Roma già da mesi.

Il ritrovamento

I poliziotti hanno quindi individuato un caseggiato - in una delle vie parallele al corso del Tevere - come possibile nascondiglio del ladro. Quando gli agenti si sono avvicinati alla casa l'uomo, questo è scappato, mentre in casa è rimasta la figlia. Dalla perquisizione, oltre al ritrovamento della refurtiva e del furgone, sono state trovate 2 anfore simili a quelle di età romana. Tutto il materiale è stato sequestrato ed i 2 manufatti antichi verranno controllati dagli esperti; la figlia è stata indagata in stato di libertà mentre l'uomo al momento è ricercato.

