Roma, rubava nelle scuole sportive e nascondeva nel garage per rivendere: arrestato romeno

Rubava nelle scuole e associazioni sportive per poi nascondere la refurtiva in un garage per poi smerciare il materiale. I carabinieri della stazione di Tivoli Terme hanno denunciato un romeno per ricettazione.

Furti d'auto, ecco i modelli più rubati: Napoli e Roma le città più colpite

Roma, furti nei negozi a Centocelle: presa la gang delle serrande. Il più piccolo è un 13enne

APPROFONDIMENTI LATINA Latina, scoperto un deposito di auto rubate L'OPERAZIONE Ostia, blitz nel fortino degli Spada: caccia al deposito della droga

Le indagini dei carabinieri, coordinati dalla compagnia di Tivoli, hanno permesso di individuare il 34enne che non ha saputo dare una valida spiegazione di come il materiale rubato in almeno quattro furti perpetrati ai danni di scuole e associazioni sportive sul territorio dell'area tiburtina, fosse nel suo garage.

È stato grazie a diversi sopralluoghi effettuati dai militari in occasione dei furti consumati, che è stato individuato il ladro. Lo scopo era quello di vendere Pc, tablet, videocamere e addirittura delle impastatrici professionali, sul mercato nero arricchendosi illecitamente. Il materiale trovato è statao sequestrato e, nei prossimi giorni, saranno contattati i legittimi proprietari per il riconoscimento e la restituzione, mentre per il 34enne, denunciato alla Procura della Repubblica di Tivoli, inizierà un processo per il reato di ricettazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA