Roma, noleggiavano auto per rubare nei parcheggi dell’outlet: 3 arresti

Approfittavano dello shopping per rubare nelle auto dei consumatori parcheggiate nelle aree di sosta dell’outlet di zona. Arrestati due uomini e una donna. Le indagini degli agenti del commissariato Spinaceto, diretto da Claudio Cacace, sono partite dopo le denunce di alcuni clienti che, al momento di riprendere le auto per tornare a casa, le hanno ritrovate danneggiate e derubate degli oggetti al loro interno. Dopo giorni di appostamenti, gli investigatori hanno individuato i componenti della banda, a bordo di diverse utilitarie. Facendo accertamenti sui proprietari delle auto hanno scoperto che i malviventi si rivolgevano ad una ditta di autonoleggio per passare inosservati. Nel primo pomeriggio di venerdì, i poliziotti hanno visto P.M.C.A. di 31 anni, R.A.E.A. di 34 e G.J.K.E. 36, girare con fare sospetto nell’area parcheggi finché, individuato il veicolo da colpire, sono entrati in azione: mentre il primo posizionava la macchina dietro quella da derubare e rimaneva col motore acceso, l’ultima si metteva a «fare il palo» ed il secondo poggiava la fronte sul finestrino della «preda», per controllare se ci fosse qualcosa da prendere. Quando il 34enne ha estratto dalla tasca un guanto in pile con all’interno un martello frangi vetro, con doppia punta diamantata, gli agenti in divisa ed in borghese sono intervenuti facendoli desistere. Datisi immediatamente alla fuga, i 3 sono stati bloccati immediatamente e arrestati per tentato furto su auto.