Roma, controlli anti borseggio: quattro arrestati in Centro

Controlli anti borseggio nel centro di Roma. Quattro malviventi arresatti dai carabinieri. Il primo, 54enne di origini libiche, è stato sorpreso dai Carabinieri della stazione Roma Quirinale, nel corso di uno specifico servizio antiborseggio, a bordo del bus di linea 87, subito dopo aver rubato un hard disk portatile ad un passeggero. L'episodio è accaduto all'altezza di Largo Argentina e la vittima del furto non si è neanche accorto della mano lesta del ladro. I carabinieri lo hanno subito bloccato e una volta arrestato lo hanno condotto in caserma, in attesa del rito direttissimo.

Nella centralissima via del Corso, i militari della stazione di San Lorenzo in Lucina hanno bloccato e arrestato due donne e un uomo cileni sorpresi mentre rubavano una borsa a una turista di Haiti. I carabinieri, di pattuglia in abiti borghesi, li tenevano d'occhio perché già noti per precedenti episodi di furto. Appena la banda è entrata in azione, all'interno di un negozio dove l'ignara turista aveva appoggiato la borsa per provare un capo di abbigliamento, li hanno bloccati e arrestati. Tutti e tre sono stati portati in caserma in attesa del rito direttissimo.

