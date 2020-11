Un'unica banda, ben organizzata. Questa è l'ipotesi investigativa dietro i due furti in serie messi a segno a casa del giocatore argentino della Lazio, Joaquin Correa, e dell'allenatore della Roma, Paulo Fonseca. Il primo lo scorso 26 ottobre, alla Giustiniana, all'interno di un residence super sorvegliato. L'altro il primo novembre, in via della Nocetta a Monteverde: sia Correa che Fonseca erano impegnati in campo mentre i ladri li derubavano.

Secondo gli agenti del commissariato Flaminio le analogie sarebbero molte, troppe. Ecco perché il sospetto è che sia stata la stessa banda ad agire prima nel residence sulla Giustiniana e poi nella villa di Monteverde. In settimana hanno chiesto ai carabinieri di Monteverde di accedere alle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza. « Procederemo con un confronto tra le immagini del furto del giocatore Correa e quelle dell'allenatore, Fonseca. La qualità non è molto definita ma potrebbe essere la chiave per accertare che si sia trattato di una stessa banda » . Un'ipotesi dunque su cui stanno lavorando i poliziotti. A caccia anche della talpa che li avrebbe indirizzati prima nell'appartamento dell'argentino e poi dell'allenatore brasiliano. E del bottino, in entrambi i furti, di orologi e gioielli.

