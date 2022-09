Venerdì 2 Settembre 2022, 08:14

La Fiat Bravo era intestata ad una donna classe 1943, senza precedenti e dunque sconosciuta alle forze dell'ordine fino alla notte scorsa, che risiede ad Isernia e che probabilmente non ha idea di che fine abbia fatto la sua auto. Quella Bravo, invece, proprio la notte scorsa è stato il mezzo usato da quattro uomini, tuttora ricercati, che hanno provato a mettere a segno una serie di colpi. La banda della Fiat Bravo l'hanno battezzata così negli uffici del commissariato San Basilio anche se il cabotaggio di questi malviventi in base alla ricostruzione dei furti andati a segno e di quelli mancati sarebbe quello di piccoli pesci. Tuttavia i quattro si sono guadagnati la nottata. La scorsa notte a bordo di quell'auto, che è stata poi trovata nel campo nomadi di via di Salone, il gruppo intorno alle 3.30 del mattina ha ripulito un alimentari in via Cercapiccola (sempre zona San Basilio) portandosi via diverse bottiglie di alcolici nonché il denaro che era rimasto in cassa: 500 euro.

LA RICOSTRUZIONE

I quattro però non hanno considerato la possibilità che in zona ci fossero delle videocamere capaci di riprendere per intero la scena, senza tuttavia rendere dettagli utili all'identificazione dei quattro. O almeno non dettagli così dirimenti, anche se forse qualcosa di utile è stato poi tirato fuori, considerata l'attività delle ore seguenti svolta dalla polizia. Nelle immagini si vedono gli uomini con il volto travisato che, armati di frullino e con guanti alle mani, hanno spaccato la serranda dell'attività commerciale riuscendo poi ad entrare. Poco prima, intorno alle 2.46, tre persone venivano segnalate mentre provavano un furto nel centro scommesse Eurobet in via Domenico Cucchiari, zona coperta dal commissariato Sant'Ippolito. In questo caso il colpo non è andato a segno ma la macchina usata era sempre la stessa: una Fiat Bravo di colore grigio. Dopo un incrocio di dati la polizia è entrata nel campo nomade di via di Salone dove è stata ritrovata l'auto, all'interno c'era un fumogeno accesso che ha danneggiato una parte dell'abitacolo ma nessun altro dettaglio utile a risalire ai quattro. L'ipotesi è che gli uomini siano comunque giovani, considerate le fattezze e la velocità con cui sono riusciti ad aprire la serranda del negozio di alimentari a San Basilio ma anche abbastanza abili o comunque già navigati.