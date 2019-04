Valmontone, allarme furti auto nella stazione ferroviaria: due arresti

Le denunce arrivano quotidianamente alle forze dell'ordine: i pendolari che regolarmente lasciano l'auto alla stazione ferroviaria di Valmontone sono disperati,

ritrovare la macchina è un miracolo

, raccontano. E' così che nelle ultime settimane i carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno intensificato i controlli nell'area e ieri mattina hanno arrestato due cittadini italiani, entrambi 30enni con precedenti, per tentato furto aggravato. I militari hanno colto in flagranza di reato i due complici mentre tentavano di aprire la portiera di un'utilitaria in sosta. Alla vista dei militari, gli individui hanno cercato di scappare ma sono stati bloccati e trovati in possesso dei loro attrezzi del mestiere: vari arnesi da scasso fra cui grossi cacciaviti e pinze, usati per aprire e mettere in moto la vettura. Gli arrestati sono stati trattenuti in caserma in attesa del rito direttissimo, all'esito del quale, dopo la convalida dell'arresto, è scattato l'obbligo di dimora nel comune di residenza. Sarà richiesta la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Valmontone per due anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA