Forza la grata della finestra: preso topo d'appartamento

Romeno, 31 anni, già conosciuto alle forze dell'ordine è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di concorso in furto aggravato. Con l'aiuto di un complice ha forzato la grata di protezione della finestra di un appartamento di via Casilina. I proprietari erano in vacanza.



Ha fatto razzia di gioielli e oggetti di valore, ma è stato fermato dai militari, mentre il cmplice è fuggito. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita al legittimo proprietario, mentre il "topo d'appartamento" è stato trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo.