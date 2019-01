Roma, furgone in fiamme sulla Casilina: ipotesi dolo

Vigili del fuoco e carabinieri della compagnia Casilina sono intervenuti nella notte in via Michele Pane, zona Torrespaccata, dove il furgone di una ditta di termoidraulica è esploso dopo essere stato dato alle fiamme davanti al negozio della società. L'esplosione, provocata dalle due bombole di ossigeno e acetilene presenti all'interno del mezzo, ha danneggiato anche un altro furgone e l'ingresso del negozio. Poco distante, i carabinieri hanno trovato una tanica contenete benzina. Indagini sono in corso. Al momento non risulta che il titolare della ditta abbia ricevuto minacce in passato. © RIPRODUZIONE RISERVATA