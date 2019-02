Furgone di operai si scontra con un'auto: nove feriti gravi sull'Appia

Nove feriti all'alba di questa mattina, in un incidente stradale avvenuto sull'Appia a Velletri. A scontrarsi frontalmente sono stati un furgone su cui viaggiavano otto operai provenienti da Latina diretti vera Velletri e una Matiz guidata da una persona. Uno scontro violentissimo a causa del quale cinque persone sono rimaste gravemente ferite di cui una trasportata in elicottero a Roma. L'elimbulana è atterrata in prossimitá del luogo dell'incidente. I restanti feriti sono stati trasportati in ospedale a Velletri. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco di Velletri che hanno estratto i feriti dalle lamiere ha limitato i patimenti delle persone coinvolte.



