Roma, paura a Castel di Guido: maxi-rogo di sterpaglie. Fiamme vicino alle case: tre evacuate

Il fumo e l'odore acre dell'incendio in poco tempo è arrivato a lambire tutta la Capitale: dai Lungotevere alla Tiburtina. E' divampato interno alle 13.30 un maxi incendio di sterpaglie in via Castel di Guido. Le fiamme, aiutate dal vento, stanno gradualmente divorando un'area di ben 150 ettari di verde. Coinvolte auto e lambite alcune abitazioni.

Sul posto 11 squadre dei vigili del fuoco e due elicotteri sono a lavoro per cercare di domare il rogo divampato tra la vegetazione e si sta valutando anche l'utilizzo dei canadair anche se l'operazione risulterebbe complicata per la presenza di abitazioni. Tre di queste in via Vincenzo Cuoco sono state al momento evacuate a scopo precauzionale. Complice il vento una nube di fumo è visibile in gran parte della zona ovest della Capitale. L'odore di sterpaglie bruciate è stato avvertito in varie zone di Roma.

