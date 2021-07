Mercoledì 28 Luglio 2021, 07:40

Stop alla funivia Battistini-Casalotti, uno dei progetti di maggiore impatto immaginati dall'amministrazione di Virginia Raggi, per fare spazio a un doppio prolungamento della linea, «che avrebbe minori costi e maggiori benefici per la mobilità dell'intero quadrante». Roberto Gualtieri vuole imporre una svolta radicale al sistema dei trasporti della Capitale, con una netta discontinuità rispetto alle idee proposte negli ultimi anni dal Campidoglio a Cinque stelle. Oggi il candidato sindaco del centrosinistra presenterà il primo capitolo del suo programma per il futuro di Roma, partendo proprio dal cruciale tema della mobilità e dei trasporti.

Le idee

Una delle proposte di Gualtieri riguarda proprio il quadrante nord-occidentale: andrebbe così in archivio il progetto di funivia da realizzare tra il capolinea della metropolitana di Battistini al quartiere Casalotti (3,85 chilometri di tracciato con sette stazioni) a favore di un prolungamento della stessa linea A. Quest'ultima si diramerebbe in due tronconi: uno, per il quale esiste già un progetto preliminare, versi Torrevecchia e Casal Selce, l'altro in direzione di Monte Mario. Resterebbe in ballo, invece, il piano di realizzazione della funivia che collegherebbe la fermata Eur Magliana (metro B e Roma-Lido) alla stazione ferroviaria di Villa Bonelli. «Ma si tratta di un progetto che risale all'amministrazione di Walter Veltroni», precisano dallo staff dell'ex ministro dell'Economia.

Le nuove opere

Già nelle scorse settimane, comunque, Gualtieri aveva tracciato le linee base della sua politica sui trasporti, che in alcuni casi potrebbero utilizzare anche i fondi del Recovery Plan: «Dobbiamo rafforzare l'ambizione rispetto alle metropolitane - ha spiegato - Allungare le linee esistenti, completare la linea C che deve arrivare almeno fino a Clodio, se non oltre. Poi va messa in cantiere la progettazione della linea D, che è fondamentale». Centrali, nell'idea dell'ex ministro, sono anche le linee tranviarie, così come il potenziamento della rete di autobus, con corsie protette e mezzi elettrici.

La coalizione

Gualtieri oggi parteciperà anche all'inaugurazione della sede della sua lista civica, coordinata da Alessandro Onorato, che presenterà anche il simbolo elettorale. Il comitato sarà aperto in via dei Cerchi, nei locali già più volte utilizzati dal centrosinistra per le campagne elettorali a Roma. Intanto il candidato dem sta per aggiungere la settima lista alla coalizione che la sosterrà: si tratta del Partito socialista, che ha deciso di presentare una squadra autonoma, della quale farà parte la consigliera capitolina Cristina Grancio, ex M5S. Lunedì l'ex ministro dell'Economia aveva tenuto a battesimo la lista di Sinistra civica ecologista, insieme alla senatrice Loredana De Petris, al presidente del Municipio VIII Amedeo Ciaccheri e al deputato Stefano Fassina.