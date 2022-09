Termini, fumo sui binari della metro B: passeggeri evacuati e fermata chiusa

Fumo sui binari alla fermata Termini della metropolitana B di Roma. È in corso l'evacuazione dei passeggeri. Un giorno in cui i mezzi pubblici sono particolarmenti affolati per l'open day: oggi infatti è possibile viaggiare sui bus Atac gratis. L'iniziativa arriva subito dopo l'apertura della Settimana europea della Mobilità e su bus, tram e metro della città si potrà salire senza pagare il biglietto.

Termini, fumo alla fermata della Metro B: cosa succede

Non si conoscono ancora le cause del fumo. Potrebbe essere una fuga partita da uno dei treni o un guasto. Al momento non si registrano feriti né danni a cose. Sul posto ci sono i vigili del fuoco e i carabinieri del comando stazione Macao e del Nucleo Scalo Termini.

La comunicazione dell'Atac

L'Atac ha comunicato attraverso i suoi profili social che la Metro B/B1 è stata chiusa in diversi tratti. Come conseguenza sono state attivate le navette sostitutive in superfice per consentire ai passeggeri di potersi spostare ugualmente.

#info #atac - [AGG] - Metro B/B1: in fase di attivazione servizio sostitutivo di superficie nella tratta non servita#roma https://t.co/hoH71V1XdJ — infoatac +😷= (@InfoAtac) September 17, 2022

La paura tra i passeggeri

Diverso stupore tra i passeggeri presenti alla fermata della Metro B a Termini quando hanno notato del fumo uscire dalla parte sotto dei binari. La nuba ha presto invaso gran parte dell'area. Per precauzione, l'azienda dei trasporti pubblici di Roma ha subito interrotto il traffico.