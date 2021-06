Venerdì 25 Giugno 2021, 20:04

Una colonna di fumo partita da Roma est oggi pomeriggio ha raggiunto anche il quadrante Nord della città. L'intervento dei Vigili del fuoco, attivatisi dalla sala operativa di Roma capitale, si sono recati per via Carpinone e via fosso dell'Osa e hanno contenuto i danni e risolto la situazione.

