Roma, Roma, malore di un pendolare e fuga di gas: mattina d'inferno sulla metro B

Mattinata nera sulla linea B della metropolitana. Prima il malore e la morte di un passeggero poi la sospetta fuga di gas hanno provocato la sospensione del servizio e disagi per i passeggeri. Solo poco prima delle 13 la circolazione dei treni è tornata regolare.

La prima interruzione di prima mattina. Un passeggero è stato colto da un malore mentre andava al lavoro con alcuni colleghi. Subito è stato dato l'allarme, lo hanno fatto scendere dal convoglio ma non c'è stato nulla da fare per lui: è morto sulla banchina della stazione Marconi. È accaduto intorno alle 8. Sul posto è arrivata la polizia. L'uomo, un operaio di 57 anni, si è sentito male e le persone che erano con lui lo hanno aiutato a scendere dal convoglio: nonostante gli sia stato praticato un massaggio cardiaco, l'uomo non ce l'ha fatta ed è deceduto. I treni della metro B in direzione Laurentina non hanno effettuato per qualche ora la fermata alla stazione di Marconi.

Il secondo stop alle 11,45 per una sospetta fuga di gas in galleria. Due squadre di vigili del fuoco del comando di Roma con supporto del nucleo Nbcr (nucleare biologico chimico radiologico) sono intervenute in seguito al forte odore di gas che si è propagato in viale Egeo incrocio via Dodecaneso nel quartiere Eur di Roma. l'odore è stato percepito anche nel tratto della galleria della linea B, tra le stazioni Eur Palasport e Magliana. A scopo precauzionale il traffico sulla linea metro B è stato interrotto nella tratta Magliana-Laurentina. Il servizio è stato ripristinato sull'intera tratta della linea B intorno alle 13, una volta terminato l'intervento di verifica dei vigili del fuoco in viale Egeo.

Ultimo aggiornamento: 13:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA