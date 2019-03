Blitz della Polizia Locale di Roma Capitale in alcune frutterie a Roma Nord. Oggi, in zona Ottavia, gli agenti del Gruppo Monte Mario, diretti dal Dott. Massimo Fanelli, hanno sequestrato oltre una tonnellata di prodotti orto-frutticoli presso un'attività gestita da un uomo di nazionalità bengalese, per il mancato rispetto delle norme previste per la vendita della merce sul suolo pubblico.



Trattandosi di prodotti deperibili, invece di conferirli in discarica, sono stati devoluti ad un istituto impegnato in forme di assistenza e volontariato.