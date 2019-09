Picchia il padre con l'ombrello arrestato per maltrattamenti

Ha litigato con il padre per questioni legate all'eredità. E a un cero punto lo ha picchiato con un ombrello. L'uomo, un 32enne, di Supino, paese della provincia di Frosinone, è stato arrestato dai carabinieri con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Come accertato dai militari l'uomo avrebbe malmenato il padre ferendolo al un braccio a colpi di ombrello. Al centro della lite tra i due alcuni attriti legati a un'eredità. Il 32enne si trova adesso agli arresti domiciliari e sarà processato per direttissima © RIPRODUZIONE RISERVATA