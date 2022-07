Venerdì 22 Luglio 2022, 08:28 - Ultimo aggiornamento: 08:29

Miracolo sul litorale a nord di Roma? L'acqua, negli ultimi giorni, appare limpidissima. Almeno nelle foto pubblicate sul web dove c'è chi giura che a 6 km da Fregene - e precisamente a Maccarese - il mare sembra quello delle Hawaii. Ma anche nella romanordissima Fregene dove immagini di piedi immersi in acque trasparenti hanno fatto il giro dei social. È giusto di miracolo si può parlare visto che gli affezionati di queste spiagge più che alle Hawaii sono abituati al Mar Rosso: rosso di alghe e di melma. Ma sarà davvero cosi? Un video pubblicato quattro giorni fa, in cui compare una distesa di acqua cristallina, ha infatti scatenato un piccolo dibattito sul web tra chi giura che il mare in questi giorni sia incredibilmente pulito e chi invece grida alla fake news: Ma quanti filtri hai usato per queste foto?, scrive qualcuno. Sto adesso a Maccarese e sembra il Tevere. È ancora: E girato alle 6 del mattino, perché dalle 9 sembra già una palude, il mare è trasparente a due passi dalla riva forse, ne fai altri tre e i piedi spariscono. Ritoccato o no, la verità è che tutti coloro che frequentano questi lidi sperano che il miracolo si realizzi davvero. E magari per sempre.