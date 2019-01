Villa del Guardiano, in vendita l'antica porta di Fregene

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È l’edificio più antico di Fregene. La Villa del Guardiano si trova proprio all’ingresso, sul viale della Pineta, a poca distanza da quello che una volta era il “cancello” del centro balneare. Una sbarra impediva fino al 1965 il passaggio alle auto, per entrare bisognava pagare il pedaggio.Ora uno striscione con la scritta vendesi ha suscitato non poche preoccupazioni tra i residenti.«Finirà come con altre dimore storiche, demolite e poi trasformate in tante villette a schiera», hanno pensato in molti. La “casa rossa” è diventata negli anni un simbolo, e il timore che i futuri acquirenti possano fare tabula rasa e procedere con un nuovo capitolo di villettopoli è diffuso. Del resto non mancano gli esempi recenti: Villa Pecorella nel 2005, Villa Fellini nel 2006 e l’albergo Villa Fiorita nel 2007, tutte cancellate in poche ore dalle ruspe. Ma stavolta per la Villa del Guardiano non c’è alcun pericolo: «C’è un vincolo specifico imposto dalla Soprintendenza circa due anni fa - assicura l’assessore comunale alle Strategie del territorio Ezio Di Genesio Pagliuca - poi c’è anche la delibera Salvaville ancora operativa. Quindi chi acquista non potrà fare nulla, tantomeno demolire e ricostruire».L’immobile è del gruppo Federici che lo ha acquistato nel 1950 dalla Banca d’Italia, a seguito del fallimento della Società Marina e Pineta di Fregene. Per anni è stata sede della delegazione comunale, poi è stata concessa in comodato d’uso gratuito alla Biblioteca Gino Pallotta. L’edificio a due piani, più un seminterrato, ospita due appartamenti indipendenti, ci sono ben tre scale esterne, gli alloggi sono molto semplici, ma la storia è importante.Realizzata nel 1925 su progetto di Pietro Aschieri, uno degli architetti italiani più importanti del dopoguerra, con la sua torretta, le arcatelle cieche, la casa è un piccolo capolavoro dell’architettura prerazionalista. «Le falde del tetto molto spioventi, profondi balconi e terrazze, grandi arcate a tutto tondo, la torretta che sovrasta la costruzione ornata di arcatelle cieche in un gioco estetico particolare, ecco gli elementi di questo piccolo capolavoro dell’architettura», è la descrizione che veniva fatta dalle riviste d’epoca.È sicuramente la villa più antica di Fregene: quando la Banca d’Italia subentrò nel fallimento della società immobiliare nel 1930, i suoi “guardiani” alloggiarono nell’edificio a difesa di tutta la tenuta.