Fregene, verranno rifatte trenta strada tra la pineta e il Villaggio dei Pescatori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuovo asfalto su una trentina di strade di Fregene nord. Sono iniziati da qualche giorno i lavori per restituire requisiti minimi di sicurezza a tutta una serie di vie del centro balneare che vanno dalla zona del Cantiere fino ai confini con il Villaggio dei Pescatori. Tratti ancora tutti di proprietà della società privata Ala 97 del Gruppo Federici che esegue i lavori attraverso la ditta Schiavi. Si tratta di uno degli ultimi lotti da sistemare, dopo quelli del 2012 e 2015, riasfaltati sempre dal Gruppo Federici.«A Fregene poco meno di 30mila mq di asfalto verranno sistemati nei prossimi giorni – annuncia il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca – grazie alla rinnovata collaborazione con le società convenzionate, l’Amministrazione è riuscita ad ottenere la partenza dei lavori di manutenzione ordinaria di questo lotto di strade restituendo sicurezza e decoro a questa storica zona del centro balneare».Viali, a volte vicoli, di una delle zone residenziali più belle di Fregene dove d’estate abitano personaggi noti della capitale. Un quadrante molto tranquillo alle spalle dell’Area B della Pineta, confinante con la celebre Casa Albero Villa Perugini, e la macchia mediterranea gestita dal Wwf Oasi Bosco Foce dell’Arrone. Così come prevede la toponomastica locale tutte portano i nomi di note località balneari della Penisola: via Portoscuso, Fano, Grado, Varigotti, Lavagna, Albisola Marina, Noli, Follonica, Tortoreto, Arenzano, Roseto degli Abruzzi, Spotorno, Malamocco, Volosca, Pietra Ligure, Quinto sul Mare, Camogli, Doronatico, Vieste, Igea Marina, Gatteo a Mare, Rodi Garganico, Peschici, Fontespina, Procchio, Ganzirri, Marina di Campo, Villammare, Minori e Caorle. Successivamente alla realizzazione dei lavori, le strade verranno prese in carico con atto notarile dall’Amministrazione comunale alla quale spetteranno poi i compiti di ordinaria manutenzione.