Le Frecce Tricolori tornano a Ladispoli, attesi 100 mila visitatori per vedere i top gun

Ladispoli punta a superare il record dei 100 mila visitatori registrati nel 2018. Il bis delle Frecce Tricolori è molto atteso anche quest’anno e da oggi la città è blindata e si prepara alla tre giorni di festa con il ritorno dei top gun italiani sul lungomare di Palo. C’è una grande novità nell’esibizione targata 2019: piatti e menù in ristoranti e stabilimenti saranno dedicati proprio all’Air Show. Già alle 16.30 tutti con il naso all’insù per le prove dei piloti che volteggeranno nel cielo di Ladispoli per due ore: è solo l’antipasto. Elicotteri R44, gli European Fighters, il Cap 10 acrobatico, il Team Infinity formato da otto aerei leggeri e il TeamFly Roma composto da quattro unità. Non mancherà all’appello lo Stearman, lo storico biplano acrobatico e naturalmente i 10 jet delle Frecce Tricolori, vanto della nazione e pronti domenica a colorare il cielo di verde, bianco e rosso. Dalle 16.30 alle 18.25 sarà puro spettacolo e verrà schierato anche il caccia MB399, l’unico aereo con motore a reazione in grado di eseguire un Lomcovák, la manovra giroscopica tra salita verticale e rotazione in discesa che lascerà residenti, turisti e naturalmente i bambini col fiato sospeso.

Palazzo Falcone si è messo al lavoro da tempo per varare un piano per la sicurezza in collaborazione con le forze dell’ordine, la protezione civile e le realtà di volontariato per l’Air Show 2019. Il sindaco, Alessandro Grando, ha indetto per oggi una conferenza che si terrà in aula consiliare alle 13 alla presenza, fra i tanti, del maggiore Gaetano Farina, comandante delle Pattuglie acrobatiche nazionali. Il Comune metterà a disposizione delle navette gratuite (indicazioni si possono consultare sul portale: www.comunediladispoli.it). Previste limitazioni nella vendita di alcolici in città.



