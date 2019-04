Frascati, in attesa del "Giro" arriva il tour dei vigneti

L'APPUNTAMENTO

Sabato e Domenica per l'intera giornata si potrà partecipare al "Giro dei Vigneti" di Frascati, un'iniziativa programmata all'interno dei molti appuntamenti di "Frascati in Rosa ", in attesa dell'arrivo delle tappe del giro d'Italia del 14 e 15 maggio. Ci saranno delle fantastiche attività di degustazione dei migliori vini della zona e assaggi di prodotti tipici a disposizione dei visitatori. Le aziende possono essere raggiunte con mezzi propri o con la navetta gratuita in partenza ogni mezz'ora mattina e pomeriggio da Piazza Marconi a Frascati. Numerose le aziende vinicole e le cantine, tra le più famose rinomate, che hanno aderito all'iniziativa.