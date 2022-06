Venerdì 24 Giugno 2022, 09:41 - Ultimo aggiornamento: 10:01

«Ho paura di incontrarlo di nuovo sull'autobus, ho dovuto anche rinunciare a un esame perché non ero serena». Una 14enne di Rocca Priora racconta la disavventura che le è capitata pochi giorni fa e che, purtroppo, è accaduta in termini simili anche ad altre sue amiche e coetanee. Un quarantacinquenne di Rocca Priora, solitamente mal vestito e con in testa delle cuffiette azzurre per ascoltare musica, sta turbando da qualche tempo alcune giovanissime che frequentano la zona di Frascati e dintorni coi suoi atteggiamenti: pedinamenti, inseguimenti e sguardi molto insistiti fino alla masturbazione a pochi passi di distanza. «A me e altre due amiche è capitato venerdì scorso, quando attorno alle 20,30 stavamo per prendere l'autobus e tornare nelle nostre case tra Monte Compatri e Rocca Priora dice la 14enne Prima di salire ci ha avvicinato, visibilmente ubriaco, e ci ha chiesto quando passasse l'auto per Rocca Priora, poi siamo salite e anche lui ha fatto lo stesso. A un certo punto abbiamo notato che cominciava a toccarsi e così, senza dare nell'occhio, ci siamo spostate vicino all'autista e lo abbiamo avvertito della cosa. Il conducente del bus è stato molto premuroso tenendomi all'interno del mezzo e allo stesso tempo invitando a scendere l'uomo che ha continuato ad aggirarsi nella piazza centrale di Rocca Priora, probabilmente facendo finta di telefonare. Più tardi un amico ha detto di aver visto il tizio nelle vicinanze di casa mia, ma credo che questo sia piuttosto casuale».

L'episodio ha scosso non poco la 14enne: «Il giorno dopo avevo un esame del corso di inglese Cambridge, ma ad un certo punto ho deciso di interromperlo perché non ero serena e non riuscivo a concentrarmi. Pensavo di non rivedere quel tizio per un po' di tempo e invece l'altro ieri l'ho incrociato di nuovo a quella fermata, ma soprattutto ho sentito i racconti di altre mie amiche che hanno vissuto disavventure simili con il medesimo soggetto e questo un po' mi preoccupa. Spero si possa fare qualcosa prima che la situazione possa degenerare». Domenica scorsa, attorno alle 23, l'uomo ha reiterato il suo atteggiamento, seguendo un gruppo di 14enni e masturbandosi nelle vicinanze di una pizzeria al centro di Frascati. Il gruppo di giovanissime si è spostato davanti al Comune, in piazza Marconi, dove ha incontrato altre coetanee che hanno raccontato di aver notato atteggiamenti simili da parte dell'uomo e così è scattata la chiamata ai carabinieri. Il 45enne ha respinto le accuse, ma comunque non è riuscito ad evitare la denuncia a piede libero per atti osceni in luogo pubblico in presenza di minori.