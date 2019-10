Frascati, la doppia vita del pensionato: nelle scatole da scarpe nascondeva armi e centinaia di munizioni, arrestato

Si era organizzato bene in casa: munizioni nelle scatole da scarpe, armi in fondo all'armadio e gli strumenti per confezionare le dosi di droga in altri cassetti. Ma al posto di blocco i icarabinieri lo hanno fermato scoprendo così la doppia vita del pensionato. L'uomo, 64 anni, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Frascati con l'accusa di detenzione abusiva di armi clandestine e munizioni. I carabinieri quando lo hanno fermato per un controllo lo hanno trovato in possesso di un bilancino di precisione, intriso verosimilmente di cocaina, e materiale per il confezionamento di droga. Così i militari hanno deciso di approfondire gli accertamenti e perquisire la sua abitazione. Nell'appartamento i militari non hanno trovato droga, ma nell'armadio della camera da letto, all'interno di alcune scatole di scarpe, hanno sequestrato una pistola semiautomatica marca Glock calibro 7,65, risultata denunciata smarrita in data 3 luglio 2011 in zona Prenestina; una pistola revolver marca Ruger calibro 375 Magnum, denunciata rubata il 25 giugno 2009 presso la Stazione Carabinieri di Ronco (Forlì); una pistola semiautomatica marca Beretta calibro 6.35, di dubbia provenienza; una pistola scenica, riproducente una Beretta 92 FS, priva di matricola e con canna alterata idonea allo sparo e 111 proiettili di vario calibro. Nello stesso armadio i carabinieri hanno trovato altri tre bilancini di precisione, due bilance, una frullatore e una macchina per il sottovuoto con relative buste, il tutto intriso di sostanza stupefacente. L'uomo si trova ora nel carcere di Velletri, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA