Frascati vuole diventare "Ambasciatrice del Verde" per l'Italia in tutta Europa

Frascati si candida come “ambasciatrice” del verde per il 2022. Quella della cittadina tuscolana, infatti, è l’unica candidatura italiana per l’European Green Leaf Award (Egla), un concorso lanciato dalla Commissione Europea che riconosce e premia le città con una popolazione compresa tra i 20mila e i 100mila abitanti che si sono impegnate e si impegnano nella sostenibilità ambientale. Le città vincitrici dell’Egla 2022, che verranno rese note a maggio del prossimo anno, riceveranno 200 mila euro ciascuna per realizzare azioni finalizzate ad irrobustire le strategie dell’Unione Europea sulla biodiversità e la sostenibilità ambientale. Ogni anno possono vincere l’Egla 2022 un massimo di due città. ««Frascati è una città attenta all’ambiente e quotidianamente lavora per ridurre progressivamente la propria impronta carbonica - dice il sindaco Roberto Mastrosanti - Come Amministrazione ci siamo impegnati per superare gli scarichi non a norma, completare il sistema dell’acquedotto nelle periferie, migliorare la raccolta differenziata con un bando europeo. Abbiamo ridotto le emissioni di anidride carbonica prodotte dagli edifici pubblici e dalla pubblica illuminazione ed incentivato le produzioni biologiche nei vigneti. Stiamo lavorando ad un percorso di piste ciclabili a pedalata assistita e altre iniziative saranno messe in campo sul fronte della sostenibilità ambientale. Non sarà facile arrivare alla fase finale del concorso, ma abbiamo le carte in regola».

